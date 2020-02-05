https://static.news.ru/photo/f1d266e6-47ec-11ea-9e22-fa163e074e61_660.jpg кадр из фильма «Kingsman: Начало» Фото: 20th Century Fox Film Corporation

Шпионский боевик британского режиссёра Мэттью Вона «Kingsman: Начало» отправили на пересъёмку.

Премьеру приквела Kingsman перенесли с 14 февраля на 18 сентября, сообщает HN Entertainment.

Для пересъёмок продюсерам пришлось нанять нового арт-директора Джона Бирда, так как Даррен Гилфорд, изначально работавший над лентой, сейчас занят в других проектах.

На съёмочную площадку вернутся все основные актёры фильма, а также, предположительно, в картине примут участие дополнительные актёры.

Как писал NEWS.ru, американский актёр Харрисон Форд сыграет в пятой части фильма «Индиана Джонс». По словам главы киностудии Lucasfilm, лента станет продолжением оригинальной истории.