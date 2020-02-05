Шпионский боевик британского режиссёра Мэттью Вона «Kingsman: Начало» отправили на пересъёмку.
Премьеру приквела Kingsman перенесли с 14 февраля на 18 сентября,
Для пересъёмок продюсерам пришлось нанять нового арт-директора Джона Бирда, так как Даррен Гилфорд, изначально работавший над лентой, сейчас занят в других проектах.
На съёмочную площадку вернутся все основные актёры фильма, а также, предположительно, в картине примут участие дополнительные актёры.
Как писал NEWS.ru, американский актёр Харрисон Форд сыграет в пятой части фильма «Индиана Джонс». По словам главы киностудии Lucasfilm, лента станет продолжением оригинальной истории.
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