https://static.news.ru/photo/e76b53d2-4992-11ea-9317-fa163e074e61_660.jpg Скарлетт Йоханссон Фото: Marvel Studios/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Marvel Studios опубликовала удалённую сцену из фильма «Мстители», в которой Скарлетт Йоханссон сыграла будучи беременной.

В треде сайта Reddit появилась серия коротких роликов с отрывками из супергеройских фильмов производства Marvel, которые выходили в прошлом десятилетии.

На записи виден живот Йоханссон, который потом был скрыт в процессе постпродакшена.

Кроме того, поклонники могут посмотреть на другой финал картины «Тор 2: Царство тьмы», тайную миссию оригинального Человека-муравья и сплетничающих Корга и Мика.

Как писал NEWS.ru, в Сети появилась сцена встречи Тони Старка и его дочери в Камне души, которая не вошла в фильм «Мстители: Финал».