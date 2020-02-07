Компания Marvel Studios опубликовала удалённую сцену из фильма «Мстители», в которой Скарлетт Йоханссон сыграла будучи беременной.
В треде сайта Reddit
Captain Marvel in Age of Ultron (Infinity Saga Box Set Full Sequence w/ Pregnant Scarlett Johansson) [0:35]from r/marvelstudios
На записи виден живот Йоханссон, который потом был скрыт в процессе постпродакшена.
Кроме того, поклонники могут посмотреть на другой финал картины «Тор 2: Царство тьмы», тайную миссию оригинального Человека-муравья и сплетничающих Корга и Мика.
Thor: The Dark World Alternate Ending (with Odin on Earth) - Infinity Saga Box Set - [6:09]from r/marvelstudios
Как писал NEWS.ru, в Сети появилась сцена встречи Тони Старка и его дочери в Камне души, которая не вошла в фильм «Мстители: Финал».
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