Появилось название новой части фильма «Шазам!»

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Кинокомпания Warner Bros. обнародовала название продолжения фильма «Шазам!», рассказывающего о супергерое вселенной DC. Картина получила имя «Ярость богов».

Свежую информацию о ленте представили на конференции поклонников комиксов под названием DC FanDome. Он прошла 22 августа в режиме онлайн.

Шведский режиссёр Дэвид Ф. Сандберг, снявший картину, опубликовал снимок с актрисой Фэйти Херман, которая во время трансляции показала постер ленты.

Ранее Дэвид Ф. Сандберг опубликовал режиссёрскую версию финальной сцены из фильма «Шазам!». В ней появился британец Генри Кавилл в образе Супермена, писал NEWS.ru.