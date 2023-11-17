«Первый номер»: о чем сериал, кого сыграет Цыганов, при чем здесь «Дуxless» Евгений Цыганов сыграет писателя в сериале «Первый номер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Цыганов

В России начались съемки сериала «Первый номер», в котором примет участие актер Евгений Цыганов. Кого он сыграет, о чем картина и при чем здесь «Духлесс»?

Кто сыграет Цыганов в «Первом номере»

В картине помимо Цыганова снялись такие актеры как Надежда Михалкова и Павел Деревянко, а также Саша Бортич. Каст сериала можно назвать по-настоящему звездным, ведь на экранах также появятся Равшана Куркова, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, полюбившаяся зрителям после сериала, «Вампиры средней полосы», Егор Корешков, Ольга Сутулова и даже Леонид Ярмольник.

Постановщиком фильма стал Клим Козинский, известный зрителям такими успешными работами как «Вне себя» и «13 клиническая». По его словам, которые приводит РБК, сериал станет «бодрым и не лишенным юмора проектом о простых людях во время большого индустриального и экзистенциального кризиса».

О чем сериал «Первый номер»

Проект представил онлайн-кинотеатр Kion и продюсерская компания Mediaslovo. Создатели картины определили ее жанр как саркастическая драма. Фильм рассказывает об изнанке работы в глянцевом журнале.

Сюжет строится вокруг ловеласа и популярного в прошлом писателя Константина Иноземцева (Евгений Цыганов). Он живет на широкую ногу, утопая в долгах. Однажды ему поступает предложение занять место главного редактора и перезапустить глянцевый журнал, который до этого выпускался по зарубежной франшизе.

«Не сразу, но Костя принимает предложение и попадает в незнакомый ему мир тускнеющего глянца, бесконечных редколлегий и встреч с рекламодателями. У него есть всего месяц, чтобы выпустить первый номер и доказать всем, что он еще чего-то стоит», — говорится в описании проекта.

Кроме того, Иноземцев будет бороться за сердце Маши (Надежда Михалкова). Актриса рассказала, что покой ее героини будет утрачен, а весь построенный ею хрупкий мир «со скоростью света» разрушит «настоящая любовь из прошлого».

Как связан «Первый номер» и «Духлесс»

Сценарий написал Сергей Минаев, чьи книги стали основой для фильма «Духлесс» и сериала «The Tелки». Соавторам стали Дмитрий Минаев и Вадим Свешников. Уточнялось, что сценарий основан на реальных событиях из жизни двух близких друзей - Сергея Минаева и писателя Эдуарда Багирова, который умер в апреле 2023 года. Кончина товарища повлияла сценариста и он переосмыслил созданный изначально текст.

«Два года назад, будучи еще главным редактором Esquire, я начал писать этот проект, который изначально планировался как легкая комедия про жизнь редакции глянцевого журнала. Безусловно, в сериале все это осталось — внутренняя кухня главного мужского журнала, ерничанье по поводу московской тусовки, офисы крупнейших рекламодателей, беспощадная и бессмысленная светская жизнь и прочая постирония, как принято говорить. Но так вышло, что смерть близкого друга добавила в этот проект драму», — объяснил Сергей Минаев.

Когда «Первый номер» выйдет на экраны

Премьера картины назначена на 2024 год. Точная дата релиза пока неизвестна.

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