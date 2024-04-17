Памела Андерсон получила главную роль в проекте с Лиамом Нисоном The Wrap: Памела Андерсон присоединится к перезапуску франшизы «Голый пистолет»

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Памела Андерсон

Звезда сериала «Спасатели Малибу» Памела Андерсон получила главную роль в перезапуске комедийной франшизы «Голый пистолет», сообщает журналист The Wrap Умберто Гонсалес. По словам его источника, ведущим партнером артистки на съемочной площадке будет Лиам Нисон.

Памела Андерсон подписала контракт на главную роль вместе с Лиамом Нисоном в перезагрузке «Голого пистолета» от Paramount Pictures, — сказал инсайдер.

Режиссером перезапуска станет Акива Шаффер, который ранее снял фильм «Чип и Дейл» для Disney+. Сценарием также займутся Дэн Грегор и Даг Мэнд, работавшие над «Чипом и Дейлом». Съемки запланированы на 2024 год, а премьера должна состояться в июле 2025 года.

Ранее 59-летний голливудский актер Киану Ривз сломал коленную чашечку, споткнувшись о ковер во время съемок фильма «Удача». Режиссер картины Азиза Ансари сообщил, что Ривз очень устал на площадке и упал по пути в гримерку.

По словам режиссера, несмотря на перелом, Ривз даже вызвался принять участие в сцене, где ему нужно было танцевать сальсу. Коллеги попытались успокоить актера и пообещали, что он станцует сальсу после выздоровления. Присутствующие на площадке отметили силу духа Ривза, который не поехал в больницу, даже несмотря на сильную боль в ноге.