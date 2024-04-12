«Закричал от боли»: Киану Ривз получил серьезную травму на съемках Киану Ривз сломал коленную чашечку на съемках фильма «Удача»

Фото: Billy Bennight/ZUMA Press/Global Look Press

Киану Ривз

59-летний голливудский актер Киану Ривз сломал коленную чашечку, споткнувшись о ковер во время съемок фильма «Удача», сообщает Daily Mail со ссылкой на слова режиссера картины Азиза Ансари. Ансари сообщил, что Ривз очень устал на площадке и упал по пути в гримерку. Несмотря на травму, актер отработал рабочий день до конца и не подвел съемочную группу.

Примерно на 15-й день съемок я сказал ему: «Эй, просто иди и остынь в своей гримерке, отдохни 15 минут». И он по пути споткнулся о ковер. Он закричал от боли: «Аааа! Мое колено!» — цитирует издание слова Ансари.

По словам режиссера, несмотря на перелом, Ривз даже вызвался принять участие в сцене, где ему нужно было танцевать сальсу. Коллеги попытались успокоить актера и пообещать, что он станцует сальсу после выздоровления. Присутствующие на площадке отметили силу духа Ривза, который не поехал в больницу, даже несмотря на сильную боль в ноге.

В августе 2023 года Ривз был замечен во время отдыха на острове Капри в Италии с младшей сестрой Ким, с которой редко появляется на публике. Несколько лет назад актер спас женщину от онкологии, отдав 70% своего гонорара за фильм «Матрица» на исследования лекарства от лейкемии, и в течение 10 лет полностью содержал Ким, пока у нее не наступила ремиссия.

Ривз продал свой дом, чтобы быть ближе к сестре, и даже отложил съемки сиквелов «Матрицы», после того как в 1991 году Ким поставили страшный диагноз. В общей сложности он потратил на сестру более $5 млн.