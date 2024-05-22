«Он такой один»: кинокритик назвал идеального актера на роль Жириновского Кинокритик Шпагин: воспроизвести интонации Жириновского может только Безруков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Безруков

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский был «один такой», поэтому сложно подобрать актера, который мог бы идеально его сыграть в сериале, считает кинокритик Александр Шпагин. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что желательно точно воспроизвести интонации голоса политика, а в российском кинематографе на это способен только народный артист России Сергей Безруков.

Очень любопытно, кто будет его играть. На месте Жириновского сложно кого-то представить. Он не просто политик, он Жириновский! Он такой один. <...> Желательно точно воспроизвести интонацию и голос, а это может только Безруков. Он всегда идеально озвучивал Жириновского в «Куклах». Жириновского Безруков еще не играл, — пояснил Шпагин.

По мнению кинокритика, не совсем ясно, как играть Жириновского. Он уточнил, что будет сложно сделать лицо живым, особенно когда придется наносить пластический грим. Шпагин добавил, что зрители не должны видеть только маску основателя ЛДПР.

Нужно, чтобы получился живой Жириновский, а это очень сложно. В сериале мы должны увидеть не маску Жириновского, а живого человека, — заключил кинокритик.

Шпагин ранее заявил, что биографический сериал о Жириновском может помочь лучше раскрыть личность российского политика, который «всю жизнь был в маске Жирика». По его словам, решение снять сериал вместо фильма продиктовано желанием отразить больше деталей из жизни депутата. Как подчеркнул кинокритик, Жириновский создал хорошо придуманную фигуру, призванную отражать мнение народа.