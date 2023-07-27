Ольга Будина высказалась о кастрации фильмов с уехавшими артистами Актриса Будина выступила против удаления из фильмов сцен с уехавшими артистами

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Ольга Будина

Российская актриса Ольга Будина заявила, что из художественных фильмов не стоит удалять сцены с участием артистов, уехавших из страны и выступающих против проведения специальной военной операции РФ на Украине. В беседе с NEWS.ru после открытия предвыборного штаба кандидата в мэры Москвы Дмитрия Гусева она высказала мнение, что в этом вопросе нужен целостный подход и оценка того, имеет ли тот или иной фильм идеологическую пользу.

Что касается вырезания сцен [с участием покинувших страну артистов], я не считаю, что надо кастрировать художественные произведения. Если мы говорим о фильмах, которые не искажают историческую правду, которые несут смысловую, культурную составляющую для зрителей, тогда не нужно вырезать эти сцены, — высказала мнению Ольга Будина.

Актриса выступила за целостным подход и оценку того, насколько полезен тот или иной фильм «с идеологической точки зрения». По ее словам, «актер в данном случае — всего лишь инструмент».

Нужно смотреть на суть самого произведения. Но если фильм искажает историческую правду, выступает против государства, против интереса народа, тогда нужно думать, что с этим делать — и не с этими сценами, а с этим фильмом, — сказала актриса.

27 июля Ольга Будина стала доверенным лицом идущего на выборы мэра Москвы депутата «Справедливой России — Патриоты — За правду» Дмитрия Гусева и вошла в тройку кандидатов в сенаторы (вместе с депутатами Михаилом Делягиным и Николаем Бурляевым).

Ранее Будина заявила, что южные регионы России были готовы к началу специальной военной операции РФ на Украине, ждали ее, а теперь «отдуваются» за всю страну. Так она прокомментировала высказывания своих коллег против СВО.

Она призналась, что сожалеет об отъезде профессиональных артистов после начала СВО. Будина призвала коллег «повышать свою политическую грамотность и вообще разбираться в том, что происходит». Актриса посоветовала им смотреть не только «пролиберальные, прозападные каналы, но и в глубину». По ее мнению, в мировой политике происходят тектонические сдвиги.