Объявлены новые даты 42-го ММКФ

https://static.news.ru/photo/fabeadcc-7f01-11ea-baf3-fa163e074e61_660.jpg Московский международный кинофестиваль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдёт с 1 по 8 октября. Новые даты утвердила Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), ответственная за аккредитацию международных кинофестивалей.

42-й по счёту киносмотр в Москве должен был пройти 22–29 апреля, однако дни проведения пришлось отложить из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Новые даты фестиваля являются оптимальными, чтобы обеспечить безопасное проведение смотра, — говорится в сообщении на сайте ММКФ.

Как писал NEWS.ru, организаторы перенесли церемонию вручения российской кинопремии «Ника» в связи с пандемией COVID-19.