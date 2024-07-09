Николас Кейдж назвал лучший фильм за всю свою карьеру Николас Кейдж посоветовал посмотреть фильм «Свинья» с его участием

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Николас Кейдж

Голливудский актер Николас Кейдж, который снялся в более чем 120 картинах, в интервью Hollywood Reporter назвал самым любимым фильм «Свинья» (2021). В драме режиссера Майкла Сарноски рассказывается история отшельника, экс-шеф-повара, который пытается найти преступников, укравших его свинью. Кинолента получила одну из лучших рецензий в карьере Кейджа и набрала 97% положительных оценок на Rotten Tomatoes.

В этом фильме люди могут что-то почерпнуть, потому что потери в какой-то момент коснутся каждого из нас. Это просто вопрос времени. Для меня это также фильм, который похож на народную песню. Это очень тихий, нежный, и является полной противоположностью тем экстравагантным персонажам, которых я ранее играл, — пояснил актер.

Актер в интервью также признался, что опасается искусственного интеллекта. В частности, в области возрождения экранных звезд прошлого. Кейдж признался. что не хочет отдавать кому-то свое тело, чтобы с ним делали все, что угодно.

Я имею в виду, что вы собираетесь делать с моим телом и лицом, когда я умру? Я не хочу иметь с этим ничего общего! — резюмировал актер.

Американский актер Николас Кейдж сыграет в сериале «Человек-паук Нуар» от MGM и Amazon, сообщило издание Variety. Артист исполнит главную роль в картине о стареющем частном сыщике в Нью-Йорке 1930-х годов, который оказался единственным супергероем в городе. Сериал находится в разработке с февраля 2023 года. Исполнительным продюсером и режиссером первых двух эпизодов станет Гарри Брэдбир («Дрянь», «Энола Холмс», «Убивая Еву»).