Николас Кейдж исполнит главную роль в новом «Человеке-пауке» Variety: Николас Кейдж сыграет главную роль в сериале «Человек-паук Нуар»

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Николас Кейдж

Американский актер Николас Кейдж сыграет в сериале «Человек-паук Нуар» от MGM и Amazon, сообщило издание Variety. Артист исполнит главную роль в картине о стареющем частном сыщике в Нью-Йорке 1930-х годов, который оказался единственным супергероем в городе.

Сериал дебютирует на канале MGM+, после чего выйдет на Prime Video. Он находится в разработке с февраля 2023 года. Исполнительным продюсером и режиссером первых двух эпизодов станет Гарри Брэдбир («Дрянь», «Энола Холмс», «Убивая Еву»).

Ранее 60-летний актер признался, что испытал шок, увидев огромное количество мемов о себе в интернете. По словам артиста, он не понимал, что «должен чувствовать на этот счет», и не знал, «как это остановить». Кейдж уточнил, что мемы с его изображением стали появляться в 2009 году.

До этого сообщалось, что Кейдж лишился любимого особняка в Лас-Вегасе из-за неуплаты налогов. Артист пытался выкупить дом стоимостью $6 млн, но поместье ушло с молотка. Особняк площадью 1,3 тысячи квадратных метров приобрел неназванный покупатель. Этот дом очень много значил для Николаса, у него «связано с ним множество воспоминаний и счастливых моментов».