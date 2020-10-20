Никита Михалков вспомнил, как пьяным лишился «Оскара»

https://static.news.ru/photo/659d524e-12df-11eb-b256-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский режиссёр Никита Михалков вспомнил о курьёзном случае в 1994 году, когда забыл статуэтку премии «Оскар» в автомобиле.

Инцидент произошёл после того, как он получил награду за фильм «Утомлённые солнцем». Михалков признался, что сильно переживал в тот вечер, так как это была его уже четвёртая попытка получить приз. До этого режиссёр трижды попадал в шорт-лист в категории «Лучший фильм на иностранном языке», но ни разу не выигрывал. В итоге в перерывах Михалков уходил в бар ради стакана виски.

Однако мечта осуществилась. Никита Михалков получил премию и уже начал отмечать успех. Только по возвращении с церемонии он понял, что статуэтки нет. Оказалось, что он был настолько пьян, что забыл её в машине, передает Teleprogrammа.pro.

Эту историю Михалков назвал «абсолютно русской».

Летом похожий случай произошёл во время награждения команды «Зенит», которая стала победителем Кубка России. Футболисты «сине-бело-голубых» попали в курьёзную ситуацию. Капитан «Зенита» Бранислав Иванович, передавая Кубок России Магомеду Оздоеву, не удержал увесистый трофей и уронил его на газон. После этого у трофея отлетела верхушка, писал NEWS.ru.