Netflix представит коллекцию короткометражек об изоляции

Кинокомпания Paramount отказалась от проката нового полнометражного мультфильма «Спанч Боб» в кинотеатрах. Картина выйдет сразу в онлайн-сервисах.

Премьера состоится в начале 2021 года, после чего она будет эксклюзивно показана на платформе CBS All Access, сообщает Variety. Изначально выход фильма был запланирована на май 2020 года, но его...