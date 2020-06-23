Кино

Netflix представит коллекцию короткометражек об изоляции

17:55, 23 июня 2020

Стриминговый сервис Netflix готовит к выпуску коллекцию короткометражных фильмов, посвящённых жизни в изоляции. Проект получил название Homemade («В домашних условиях»).

Платформа представит 17 работ, собранные чилийским режиссёром Пабло Ларраином вместе с братом Хуаном де Диосом Ларраином. Среди авторов короткометражек — Кристен Стюарт, Ана Лили Амирпур и Паоло Соррентино.

Созданные в домашних условиях в результате вспышки COVID-19, режиссёры создали личные, трогательные истории, которые отражают наш общий опыт жизни в карантине, — говорится в описании трейлера.

Премьера «В домашних условиях» запланирована на 30 июня.

Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Мартин Скорсезе снял короткометражный фильм о том, как он жил в период изоляции в связи с пандемией коронавируса. Работу показал канал BBC Two.

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