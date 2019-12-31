https://static.news.ru/photo/7ad4bde4-2b9c-11ea-b24e-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Загадочное убийство» Фото: Endgame Entertainment

Стриминговый сервис Netflix назвал самый востребованный проект 2019 года.

Чаще всего пользователи платформы смотрели комедию «Загадочное убийство» режиссёра Кайла Ньюачека с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером в главных ролях, сообщает The Hollewood Reporter.

За первые три дня после выхода картину посмотрели 30,9 млн зрителей, что стало рекордом за всю историю платформы по показателям за первый уикенд.

Следом за «Загадочным убийством» самыми популярными проектам оказались «Очень странные дела», «Шестеро вне закона» и мультфильм «Суперсемейка 2».

Как писал NEWS.ru ранее, Netflix арендовал один из старейших кинотеатров Нью-Йорка The Paris Theatre и будет показывать в нём свои фильмы.