«Нес шизофренический бред»: продюсер Ковалев об алкоголизме Панина Продюсер Ковалев: после развода с женой Панин попал в психиатрическое отделение

Фото: Веленгурин Владимир/Global Look Press

Актер Алексей Панин

Актер Алексей Панин после развода с женой Людмилой в 2014 году стал злоупотреблять алкоголем и даже попал в психиатрическое отделение, рассказал в разговоре с NEWS.ru продюсер и общественный деятель Андрей Ковалев. По его словам, артист «совсем слетел с катушек» из-за расставания с супругой.

Бывало, что он по три дня лежал под капельницами в клинике или у меня дома. И нес разный шизофренический бред. А едва выйдя из запоя, снова начинал бухать. В какой-то момент я понял, что это уже невозможно. Панин сам испортил себе судьбу, — рассказал Ковалев.

Ранее Панин осудил поведение актера Никиты Кологривого, который сыграл Кощея в нашумевшем сериале «Слово пацана». Артист призвал «угомонить этого мальчика», а также подчеркнул, что не считает Кологривого актером.

При этом кинокритик Александр Шпагин отмечал, что Кологривый может повторить судьбу Панина, которого после череды скандальных событий перестали приглашать к сотрудничеству. Он отметил, что Панин был уверен, что все выходки окажутся для него безнаказанными.

Кроме того, Московский городской суд ранее отклонил апелляционную жалобу Панина. Таким образом, суд признал законным и оставил в силе заочный арест артиста по делу о призывах к терроризму.