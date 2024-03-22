«По пути Панина»: кинокритик описал будущее Кологривого после дебоша Кинокритик Шпагин: Кологривый может потерять репутацию из-за скандалов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый может повторить судьбу коллеги Алексея Панина, которого после череды скандальных событий перестали приглашать к сотрудничеству, заявил NEWS.ru кинокритик Александр Шпагин. Он отметил, что Панин был уверен, что все выходки окажутся для него безнаказанными.

Он начинает себя копать и идет по пути Алексея Панина. Когда-то после очередного дебоша на банкете я сказал Панину, что через два-три года тебя перестанут приглашать. Он говорил, что его все любят. Я немного ошибся, Панина перестали приглашать через пять лет. Причем его все равно не все знали, — сказал кинокритик.

Шпагин добавил, что у Кологривого есть потенциал хорошего актера, что может стать щитом на определенный срок. Но при этом он вспомнил другой пример карьеры российского актера, чьи ошибки в поведении оказались фатальными.

У Кологривого шлейф хорошего актера. Он хороший актер. А от Панина ничего не осталось. Но пример замечательный и поучительный. Есть еще грустный пример Михаила Ефремова, который доигрался. Но Ефремов ответственный и в деле никого не подводил, — заключил кинокритик.

Кологривый отбывает семь суток ареста за то, что устроил потасовку в новосибирском баре и укусил официантку. 22 марта суд отказался продлевать арест актера до 15 суток. Сам Кологривый отметил, что считает и семидневный арест слишком жестоким наказанием за его проступок. Если после первого дня после отбытия срока ареста он радовался, что смог выспаться, то на прошедшем суде он жаловался на недостаточное количество воды, еды и отсутствие душа.