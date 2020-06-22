Международный Каннский кинорынок начнёт работу онлайн из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/a1103dac-b464-11ea-bc54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mandoga Media/Global Look Press

Международный Каннский кинорынок открывается 22 июня. Оно пройдёт в режиме онлайн из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Событие объединит свыше 8,5 тысячи участников. Консультативный центр «Роскино» также представит новинки отечественного кинопроизводства, сообщает ТАСС.

Профессионалы киноиндустрии смогут посетить свыше 150 мероприятий, панельных дискуссий, встреч и круглых столов, — рассказали организаторы.

Россия представит триллер «Спутник» Егора Абраменко, документальный фильм «Бондарчук» журналистов Антона Желнова и Дениса Катаева, картины «Пальма» Александра Домогарова-мл., «Красный призрак» Андрея Богатырёва и «Блокадный дневник» Андрея Зайцева. Кроме того, студия Rock Films расскажет о новом фильме Алексея Учителя под рабочим названием «Цой» и двух дебютах — «Китобое» Филиппа Юрьева и «Сентенции» Дмитрия Рудакова.

Как писал NEWS.ru, российский режиссёр Тимур Бекмамбетов заключил сделку с кинокомпанией Universal на производство пяти screenlife-фильмов. Картины будут созданы в разных жанрах.