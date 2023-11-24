Мечтала похудеть, чуть не умерла в 68 лет: трагическая судьба Крачковской

Фото: Natalia Krachkovskaya/РИА Новости

Актриса Наталья Крачковская в сюжете детского юмористического журнала «Ералаш»

Наталья Крачковская могла бы отметить сегодня, 24 ноября, 85 лет. Актриса запомнилась многим по таким ролям, как мадам Грицацуева, мама Чиполлино, Кончита, жена Бунши и многим другим. Она была одной из самых востребованных и любимых режиссерами актрис советского экрана. В юбилей Крачковской NEWS.ru рассказывает, как Леонид Гайдай помог ей с карьерой, почему запрещал худеть и как сама актриса чуть не довела себя до смерти тайскими таблетками.

Почему Крачковская мечтала стать актрисой

Наталья Крачковская (настоящая фамилия — Белогорцева) родилась в театральной семье. Ее мама, Мария Фонина, работала актрисой в театре им. Пушкина, отец, Леонид Белогорцев, какое-то время тоже играл в спектаклях, но после начала Великой Отечественной войны ушел на фронт. После победы над нацистами он остался в Германии в комендатуре города Веймар. 1 ноября 1945 года его застрелили. Наталье было семь лет.

«Я была очень озорная и дико плаксивая. Меня воспитывали две бабушки. Одна в Москве, другая — в Тбилиси. Мама все время работала в театре. Но детство у меня было замечательное. Я с мальчишками лазила по крышам, играла в казаки-разбойники», — рассказывала актриса в интервью «Задор ТВ».

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Наталья Крачковская

Наталья с детства знала, что будет актрисой. Но мама девочки была против. Она говорила, что главных героинь дочка играть не сможет. «Какой Ромео встанет под балконом такой Джульетты? Я всегда была полной девочкой. Хоть и росла в послевоенное время. Мама предупреждала меня, что в актерской профессии роз бывает очень мало. А синяков и шишек — много. Но меня было не остановить. Она уехала с театром на гастроли, а я пошла поступать. И поступила», — вспоминала актриса.

Наташа выдержала конкурс во ВГИК на курс Владимира Белокурова и училась там до несчастного случая. Девушка попала под машину, получила серьезную травму головы и на время лишилась зрения. Из-за слепоты врачи запретили ей учиться, тогда Наталья начала сниматься в массовке.

Крачковская впервые появилась в кино в картине «Повесть об агрономе», где она сыграла Раечку. 20 лет актриса снималась только в эпизодах: фильмы «Русский сувенир», «Битва в пути», «Коллеги», «Женитьба Бальзаминова».

Как Гайдай помог Крачковской в карьере

Крачковская стала знаменитой после роли мадам Грицацуевой в фильме «12 стульев» Леонида Гайдая. Актриса нередко признавалась, что Гайдай — ее любимый режиссер и именно он сделал ее карьеру.

Фото: РИА Новости Арчил Гомиашвили в роли Остапа Бендера, Наталья Крачковская в роли гражданки Грицацуевой и Сергей Филиппов в роли Кисы Воробьянинова на съемках фильма «12 стульев» режиссера Леонида Гайдая

«Мне очень повезло в жизни, что я встретила Леонида Гайдая — моего самого любимого, неповторимого, самого дорогого для меня человека в кинематографе и великого режиссера: что ни фильм, то шедевр. До встречи с ним я не считала себя комедийной актрисой. На что он сказал: „Мне лучше знать“. И я поняла, что ему действительно виднее. Я не знала, как играть комедию, а он уверил меня, что от этого я ее сыграю лучше. Он мог увидеть все, поэтому он был гениальным режиссером и удивительным человеком», — рассказывала актриса.

Крачковская снялась в пяти картинах Гайдая и всегда отмечала, что он не учил ее играть. Режиссер просил показывать по 20 образов и позже уже выбирал то, что ему было необходимо.

Что известно о характере Крачковской

Коллеги не раз говорили о сложном характере актрисы. Она могла отказываться от проб, до хрипоты спорить с постановщиком и в корне менять его замысел. Крачковская сама это признавала.

Например, когда Гайдай предложил ей роль мадам Грицацуевой, Наталья несколько раз отказывалась приезжать на пробы. Ее возмутило описание героини: «Мадам Грицацуева, женщина необъятных размеров с арбузными грудями».

«Я настолько была возмущена, оскорблена! Думаю, ну, гады, подождите. Подвели меня к Гайдаю. Он посмотрел, одобрил: «Оденьте ее, загримируйте, посмотрим, что можно сделать». А говорит так, как будто меня нет рядом. Меня повели в костюмерную к Зиночке, которая была выше меня на голову. Она встретила меня словами: «А у нас чехлы на танки не шьют. Во что я тебя одену-то?» — рассказывала актриса.

Гайдай пробовал актрису вместе с 18 разными Остапами. Среди них были Александр Белявский, Владимир Басов, Николай Рыбников, Владимир Высоцкий, Александр Лазарев — все ведущие актеры того времени. В результате Остапа сыграл молодой артист Арчил Гомиашвили.

«После премьеры я из квартиры боялась выходить, потому что народ собирался на улице вокруг меня и начинал щупать, все ли у меня натуральное. Проверяли, свое или наклеено», — вспоминала Крачковская.

За 50 лет актриса снялась более чем в 90 фильмах, среди которых «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», «Калина красная», «Царевич Проша», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Место встречи изменить нельзя», «Покровские ворота», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мастер и Маргарита».

Пыталась ли Крачковская похудеть

Наталья Леонидовна часто признавалась журналистам, что любит свое тело и не собирается худеть. Однако поклонники то и дело интересовались, на каких диетах сидит любимая актриса и мечтает ли сбросить вес. При росте 162 сантиметра актриса весила 120 килограммов.

Из-за крупных форм Крачковскую мучили гипертония, атеросклероз, ишемия сердца и сахарный диабет. Она обожала мучное, острое и соленое. Много раз звезда пыталась начать худеть, но очень быстро срывалась на прежнюю еду.

Актриса рассказывала, что перепробовала множество методов. Крачковская соблюдала бессолевую, кофейную, овощную, фруктовую, творожную диеты. Сначала вес снижался на 10–15 килограммов, но затем полнота возвращалась.

«Ночью я вставала, подходила к холодильнику, тихонько открывала дверцу, чтобы ничего не скрипнуло, доставала кастрюлю с борщом, а я борщ обожаю, и тихонечко наливала один половничек. Ну чего там, жалко, что ли? Съедала, потом думала: „Что один половник? Что, в конце концов, я два не могу съесть?“ В итоге я съедала половину кастрюли и довольная и счастливая ложилась спать, и диета заканчивалась», — откровенничала актриса в последнем интервью НТВ.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Наталья Крачковская

Режиссеры умоляли актрису не худеть, муж, звукорежиссер Владимир Крачковский, ни разу не упрекнул ее за избыточный вес. «Я как-то снималась у французского режиссера, и он сказал мне: «Мадам, ни в коем случае не теряйте своих пышных форм. Это прекрасно!» И даже Леонид Гайдай, посмеиваясь, говорил: «Наталья Леонидовна, если вам комфортно в этом состоянии, так и живите в нем. Посмотрите, сколько худых кругом ходит, а такая, как вы, одна!» — рассказывала Наталья Леонидовна.

Сама актриса неоднократно говорила, что не считает свой вес «лишним», но признавала, что килограммы сказываются на ее здоровье. Поэтому если коллеги-актрисы увлекались новой диетой, то она к ним присоединялась. После того как Крачковская попробовала тайские таблетки, она попала в больницу.

Как тайские таблетки разрушили здоровье Крачковской

Наталья Леонидовна пропила два курса (с интервалом в полгода). Медикаменты она купила с рук за $500 за упаковку. Она признавалась, что послушалась коллег, которые уже использовали тайские таблетки.

«Я похудела за несколько недель на 14 кг и была довольна. Сбросила-то я 14 килограммов, а через два месяца начала снова набирать вес. Вообще перестала есть, только пила, и при этом быстро набрала 17 килограммов!» — рассказывала женщина.

За весом последовало раздражение на коже и зуд. Через полгода после приема препаратов у актрисы началась аллергия. Шея, живот, ноги, руки покрылись коростой, Крачковская жаловалась на боль в почках.

«Меня положили в клинику. Температура под 40, боль невероятная. У меня никогда в жизни не было ни аллергии, ни кожных заболеваний. А потом мой лечащий врач прямо так и сказал: „Колись, что пила?“ Я призналась, что не так давно пропила два курса тайских таблеток. Он сразу сказал: „Боже ж ты мой! Разве можно было это делать?!“ Я лечилась несколько месяцев в больнице. Это лето провела в реанимации. Мне переливания делали — и крови, и физрастворов. Лежала под капельницами бесконечно! Сколько я заразы-то занесла собственными руками, просто ужас!» — вспоминала Крачковская.

Таблетки негативно сказались на слабом здоровье актрисы. В 2009 году она перенесла тяжелейший инсульт. На пятый день Крачковская начала ходить, но полностью восстановить двигательную активность так и не смогла. В 2010 году актриса попала в больницу с сердечным приступом, в 2013-м — еще с одним.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Москвичи во время прощания с заслуженной артисткой России Натальей Крачковской

Крачковской сделали операцию на сердце и установили кардиостимулятор. Но через два года, в ночь на 22 июля 2015 года, она попала в реанимацию с гидростатическим отеком легких. 3 марта 2016-го актриса скончалась от острого инфаркта миокарда.

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