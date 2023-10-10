Появились кадры из ремейка «Ивана Васильевича»: когда выйдет, кто сыграл Опубликованы первые кадры из фильма ТНТ «Иван Васильевич меняет все!»

Фото: РИА Новости

Юрий Яковлев в роли управдома на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию» режиссера Леонида Гайдая

Канал ТНТ начал работу над ремейком фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и показал первые кадры со съемочной площадки. Лента получила название «Иван Васильевич меняет все!». Что известно о картине, когда она выйдет?

Кто сыграет в фильме «Иван Васильевич меняет все!»

Главные роли в картине исполнят звезды российского шоу-бизнеса. Комик Демис Карибидис сыграет Шурика, Тимур Батрутдинов — Ивана Грозного и управдома Буншу, Максим Лагашкин — афериста Жоржа Милославского.

Также в проекте примет участие телеведущая Ольга Бузова. Она сыграет жену Ивана Васильевича Бунши Ульяну Андреевну, роль которой в оригинальном фильме исполнила актриса Наталья Крачковская.

Певица Анна Дзюба (Asti) в «Шоу Воли» на ТНТ раскрыла, что в новогодней картине ей досталась роль Барби.

«Я снялась в роли Барби. У нас получился большой и классный клип, где много-много красивых девчат в розовом», — рассказала артистка.

По информации RuPosters, на экране также появятся Филипп Киркоров, Василий Вакуленко (Баста), Сергей Светлаков, Павел Деревянко и другие знаменитости.

Сюжет киноистории будет развиваться в условиях новых реалий: теперь Шурика и Ивана Васильевича ждут не только перемещения во времени, но и последствия перебоев в работе VPN.

Авторами идеи «Иван Васильевич меняет все!» являются создатели «СамоИронии судьбы» Андрей Шелков и Максим Ткаченко. Режиссерами выступают Миша Семичев и Роман Ким, продюсером — Тина Канделаки. Премьера состоится в новогоднюю ночь.

Как кинокритики отреагировали на новость о съемках ремейка

Кинокритик Роман Григорьев высказался об участии в проекте Ольги Бузовой. По его мнению, значительная часть аудитории оригинального фильма «Иван Васильевич меняет профессию» — это люди, которые выросли не на музыке исполнительницы, поэтому для них ее участие в ремейке может стать раздражающим фактором.

«Успешных проектов в кино и театре у Ольги Бузовой я не припомню. Ранее она уже принимала участие в съемках, но ничем значительным это так и не стало. В оригинале фильма жену Бунши играла актриса Наталья Крачковская. Во-первых, как мне кажется, это не типаж Ольги. Во-вторых, если это и считать рекламным ходом, то скорее он поможет самой телеведущей, а не фильму», — сказал он NEWS.ru.

Кинокритик Давид Шнейдеров считает, что ремейки старых советских комедий обречены на неудачу. Он заявил NEWS.ru, что снимать новую версию фильма «Иван Васильевич меняет профессию» — «дурацкая затея».

«Поскольку эту комедию крутят много раз в год, даже молодежь знает ее и вряд ли пойдет на ремейк. То, что ремейки советских комедий обречены на неудачу, говорят „Джентльмены удачи — 2“, „Служебный роман — 2“, „Кавказская пленница — 2“. Все эти фильмы неудачные. На мой взгляд, абсолютно дурацкая затея — брать блестящие фильмы и делать из них помойку», — высказался Шнейдеров.

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