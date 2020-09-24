«Чудом осталась жива»: диетолог назвал причины ненависти Пугачёвой к врачам

https://static.news.ru/photo/2ce730ec-fe66-11ea-befb-fa163e074e61_660.jpg Фото: alla_orfey/Instagram.com

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, за что Алла Пугачёва не любит врачей. Сейчас Примадонна российской эстрады выглядит прекрасно, однако у неё был период, когда она боролась с лишним весом и еле выжила.

По словам врача, Пугачёвой сделали неудачную то ли липосакцию, то ли ещё какую процедуру, занесли инфекцию, и она чудом осталась жива, с тех пор она ненавидит врачей. Он считает, что певица всё же обратилась к заграничным специалистам, которые помогли артистке похудеть.

Ковальков также добавил, что за его услугами Пугачёва не обращалась, пишет «Вечерняя Москва»..

Ещё одной звездой, которая не любила врачей, она назвал актрису Наталью Крачковскую. Она хоть и не комплексовала из-за своего внешнего вида, но испытывала проблемы — не могла надеть обувь и ухаживать за собой.

Ранее поклонники певицы бурно обсудили её внешность после появления на YouTube-шоу «Музыкалити». Одни восхитились моложавой внешностью и стилем Примадонны, другие заподозрили, что певица вновь легла под нож пластического хирурга, сообщал NEWS.ru.