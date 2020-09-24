«Чудом осталась жива»: диетолог назвал причины ненависти Пугачёвой к врачам

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, за что Алла Пугачёва не любит врачей. Сейчас Примадонна российской эстрады выглядит прекрасно, однако у неё был период, когда она боролась с лишним весом и еле выжила.
По словам врача, Пугачёвой сделали неудачную то ли липосакцию, то ли ещё какую процедуру, занесли инфекцию, и она чудом осталась жива, с тех пор она ненавидит врачей. Он считает, что певица всё же обратилась к заграничным специалистам, которые помогли артистке похудеть.
Ковальков также добавил, что за его услугами Пугачёва не обращалась,
Ещё одной звездой, которая не любила врачей, она назвал актрису Наталью Крачковскую. Она хоть и не комплексовала из-за своего внешнего вида, но испытывала проблемы — не могла надеть обувь и ухаживать за собой.
Ранее поклонники певицы бурно обсудили её внешность после появления на YouTube-шоу «Музыкалити». Одни восхитились моложавой внешностью и стилем Примадонны, другие заподозрили, что певица вновь легла под нож пластического хирурга, сообщал NEWS.ru.
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