Мастер и его дело: каким мы помним Кирилла Лаврова

Кирилл Лавров родился 15 сентября 1925 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). Он сыграл в целой серии знаковых фильмов своей эпохи. Среди них: «Верьте мне, люди», «Живые и мёртвые», «Братья Карамазовы», «Укрощение огня», «Мой ласковый и нежный зверь». Но на этом карьера выдающегося актёра не закончилась. Телесериал «Бандитский Петербург» стал знаковым для России 2000-х. И участие в нём Кирилла Лаврова было неслучайным. Петербуржец, человек старой закалки, как говорят, сделал свою роль, своего рода, завещанием новому поколению России. Однако роль старого, но благородного вора не была последней для Лаврова. Его появление в телесериале «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко в роли Пилата Понтийского поставило жирную точку в творчестве настоящего мастера, каковым безусловно был Лавров.

Однако кино не было единственным ремеслом актёра. Всю жизнь он также играл в театре. С детства увлекался спортом. Имел 1-й юношеский разряд по гимнастике, прекрасно ходил на лыжах, в молодости умел фехтовать. Ещё в начале 1943 года в возрасте 17 лет добровольцем ушёл в армию и пробыл в строю до 1950 года. В Астрахани окончил военную авиационную школу, затем пять лет служил техником в бомбардировочном полку на одном из Курильских островов (Итуруп), готовил к боевым вылетам пикирующие бомбардировщики «Пе-2». Лавров также был заметной политической фигурой в жизни СССР и России — Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 10–11 созывов (1984–1989) от Ленинграда, Народный депутат СССР (1989–1991) от Союза театральных деятелей СССР, член КПСС с 1946 года. Был членом Комиссии по науке, культуре, образованию и информации Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, членом Комитета по Государственным премиям при президенте Российской Федерации.

Кирилл Лавров скончался 27 апреля 2007 года на 82-м году жизни.