Mash: Генпрокуратура проверит актера Дмитрия Назарова

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Дмитрий Назаров

Генеральная прокуратура России проверит актера тетра и кино Дмитрия Назарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после обращения общественных деятелей, пишет Telegram-канал Mash. Как отмечается, в ведомство обратился активист движения «Отцы России» Андрей Загонников. Он попросил проверить высказывания Назарова в отношении специальной военной операции (СВО).

По данным канала, в качестве санкций предлагается запретить артисту выступать в России. Кроме того, говорится о назначении ему исправительных работ.

Уточняется, что Назаров критиковал СВО и действия Вооруженных сил России находясь за границей.

Находясь за границей, Назаров критиковал СВО и действия ВС РФ. За это его уже оштрафовали на 50 тысяч рублей. После этого он вернулся в Россию, где планировал участие в нескольких мероприятиях. Один из них должен был пройти в Смоленске, однако его отменили, уточняется в сообщении.

Ранее артист, режиссер и писатель Иван Охлобыстин заявил, что россияне любили творчество Назарова до того, как он стал иноагентом. По его словам, труды каждого деятеля нужно расценивать в совокупности со временем, в котором он творит. По мнению Охлобыстина, все творения деятелей культуры принадлежат народу.