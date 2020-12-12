Marvel планирует перезапустить «Фантастическую четвёрку»

https://static.news.ru/photo/2e622c40-3c84-11eb-8096-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Киностудия Marvel объявила о планах по перезапуску серии фильмов про «Фантастическую четвёрку».

Режиссёром нового фильма по одноимённой серии комиксов станет Джон Уоттс, который принимал участие в съёмках фильмов про Человека-паука с Томом Холландом в главной роли. Кто сыграет главных персонажей в картине, пока неизвестно, пишет Lenta.ru.

Официальная дата релиза фильма не указывается, однако он стоит в одном ряду с другими проектами Marvel, которые запланированы на 2021 год. Так, в будущем году киностудия планирует запустить 10 сериалов про супергероев, среди которых «Ванда/Вижн», «Сокол и Зимний солдат», «Локи», «Мисс Марвел», «Соколиный глаз» и др.

В марте 2022 года Marvel планирует выпустить новый фильм про Доктора Стрэнджа, в съёмках снова примет участие актриса Рэйчел Макадамс. Также стало известно, что Кристиан Бэйл в фильме «Тор: Любовь и гром» сыграет злодея Горра.

Ранее NEWS.ru писал, что в третьем фильме Marvel про Человека-паука с Томом Холландом в главной роли могут сняться Тоби Макгуайр и Эндрю Гарфилд, игравшие Питера Паркера в предыдущих экранизациях.