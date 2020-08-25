Маргарита Симоньян появилась в фильме о вмешательстве России в выборы США

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Телеканал HBO опубликовал трейлер документального фильма, о так называемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Одним из спикеров в картине выступила выступила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Лента основана на репортажах, посвящённых деятельности российских хакеров в президентскую гонку. В ролике показали кадры с фабрик троллей, а также отрывки беседы с бывшим заместителем директора Федерального бюро расследований Эндрю Маккейбом. Видео опубликовано на YouTube-канале HBO.

Режиссёром картины выступил Алекс Табин, получивший награду кинопремии «Оскар» за лучший документальный фильм. Премьера двухсерийной ленты намечена на 23 сентября.

Как писал NEWS.ru, российский медиаменеджер Сергей Лисовский, известный как организатор предвыборной кампании Бориса Ельцина, рассказал о том, как российские поп-звёзды повлияли на победу в голосовании первого президента Российской Федерации на голосовании в 1996 году.