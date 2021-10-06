Космонавт прокомментировала фотографию Пересильд на МКС

В космосе нет особенных правил касаемо внешнего вида сотрудников МКС. Девушки обычно собирают волосы в хвост для удобства, а ради красивого снимка распускают. Так прокомментировала фотографию актрисы Юлии Пересильд с распущенными волосами на МКС член отряда подготовки космонавтов НПО «Энергия» Ирина Пронина, передаёт «360».

Там совершенно нет ничего сложного. По уходу за волосами есть определённые средства. Они наносятся на голову, потом это снимается. По поводу причёски — кому что нравится. Но, чтобы не мешало, девчонки завязывают волосы в хвост. Чтобы на картинке смотрелось эффектно — распускают, — пояснила Пронина.

Она добавила, что все средства гигиены в космосе представлены в виде гелей, чтобы не разлетаться по кабине. Пронина также призналась, что на МКС можно одеваться как захочется и носить любые причёски, лишь бы было удобно.

Сюжет фильма «Вызoв», над которым будут работать на МКС актриса и режиссёр, будет повествовать о женщине-враче. Изначально главная героиня никак не связана с космической сферой, однакo именно ей предстоит спасти жизнь космонавтам, попавшим в беду на орбите.

«Вызов» станет первым фильмом в истории, который снимут на МКС. Предполагается, что съёмочная группа будет находиться в невесомости 12 дней — с 5 по 17 октября. За это время авторы планируют снять 35–40 минут материала. Остальную часть фильма доснимут уже на Земле до мая 2022 года.

Ранее известный блогер и кинокритик Евгений Баженов, более известный под псевдонимом BadComedian, в беседе с NEWS.ru заявил, что «посмотрел бы» российский «Вызов». Он добавил, что картина может оказаться хорошей, если будет написан качественный сценарий.