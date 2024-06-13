«Кологривый — дядя Федор!»: в России начались съемки фильма «Простоквашино»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

«Союзмультфильм» сообщил о старте съемок полнометражного фильма «Простоквашино» от режиссера Сарика Андреасяна. Что известно об этой картине, когда премьера, как отреагировали россияне?

Что известно о фильме «Простоквашино»

Телеканал ТНТ и «Союзмультфильм» совместно с «Кинокомпанией братьев Андреасян» приступили к съемкам фильма «Простоквашино», сообщается в Telegram-канале киностудии. Речь идет о полнометражной картине по мотивам повести писателя Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот».

«Сегодня на киностудии „Амедиа“ стартовали съемки полнометражного фильма „Простоквашино“ по мотивам сказочной повести Эдуарда Успенского „Дядя Федор, пес и кот“. Это первый проект в рамках сотрудничества телеканала ТНТ, „Газпром-Медиа Холдинга“ и киностудии „Союзмультфильм“, о котором было официально объявлено в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума-2024», — отмечается в публикации Telegram-канала.

Уточняется, что новый фильм о культовых героях станет live-action адаптацией, то есть реальные актеры будут взаимодействовать в кадре с анимированными героями. Действие «Простоквашино» будет разворачиваться в советское время, как и в рассказах Успенского.

«Зрителей ждет новый взгляд на классические истории, созданные с помощью передовых технологий», — подчеркивает «Союзмультфильм».

Режиссером грядущей картины выступит Сарик Андреасян. По его словам, создатели нового «Простоквашино» хотят отдать дань уважения Успенскому и оригинальному мультфильму.

«Мы хотим отдать дань уважения, во-первых, произведениям Эдуарда Успенского, во-вторых — оригинальному мультфильму. Я в детстве, как и все, обожал мультфильмы про Простоквашино, поэтому прекрасно понимаю всю ответственность. Важно сделать этот проект, который уже является нашим культурным кодом, на очень высоком уровне. И я хочу заверить зрителей, что все будет сделано в лучших традициях мирового качества. Эта история о взрослении не теряет актуальности, она близка абсолютно каждому, и мы расскажем ее на современном киноязыке», — цитирует режиссера портал kinometro.ru.

Актерский состав пока не раскрывается. Также у «Простоквашино» на настоящий момент нет точной даты премьеры. По неподтвержденной информации, показ ленты может состояться в начале 2025 года.

Как отреагировали россияне на фильм «Простоквашино»

В комментариях к соответствующей новости в Telegram-канале «Союзмультфильма» пользователи принялись предполагать, кто из актеров может принять участие в съемках картины. Среди вариантов прозвучали Антон Табаков, который уже озвучивал кота Матроскина в новом мультсериале «Простоквашино», Тихон Жизневский и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый.

«Матроскина будет Антон Табаков озвучивать?» — задается вопросом Лада.

«Наверное, Шарика озвучивает Тихон Жизневский!» — предполагает Кирилл.

«Кологривый — дядя Федор!» — считает другой пользователь с именем Кирилл.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Работа над серией мультфильма «Простоквашино» на киностудии «Союзмультфильм»

Что касается ожиданий, то мнения разделились. Одни пользователи настроены скептические, другие видят у будущей картины потенциал.

«Ну „Онегин“, про пилота фильма и „Землетрясение“ вышли нормальными. Но тут непонятно, чего ждать», — отмечает Иван в комментариях к новости о старте съемок «Простоквашино» в группе Movie Blog в соцсети «ВКонтакте», перечисляя фильмы Андреасяна.

«А вдруг в этот раз получится не как всегда?» — рассуждает Иван на портале kino-teatr.ru.

«Стоило бы министерству (Минкульту. — NEWS.ru) наложить табу на классику», — уверен Матвей на kino-teatr.ru.

Что известно о фильме «Домовенок Кузя» от Андреасяна

В начале 2024 года кинокомпания «Атмосфера Кино» опубликовала первый тизер художественного фильма «Домовенок Кузя» по книгам Татьяны Александровой. Как рассказал Сарик Андреасян, который является одним из продюсеров этой ленты, премьера картины состоится 19 декабря 2024 года во всех кинотеатрах страны.

«А это, друзья, невероятный сюрприз и радость для наших детей! „Домовенок Кузя“ возвращается к нам. Увидимся 19 декабря во всех кинотеатрах. Возрождаем наследие и воспитываем своих детей на своих героях», — написал продюсер.

По сюжету домовенок Кузя сбегает из плена Бабы-яги и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Кузе нужно найти свой волшебный сундучок, исполняющий желания. Казалось бы, цель уже близка, но на поиски Кузи и сундучка в наш мир проникает Баба-яга, и у нее есть свои коварные планы, гласит описание фильма на сайте «Кинопоиск».

Режиссером проекта выступил Виктор Лакисов. Главные роли исполнили София Петрова (Наташа), Марк Богатырев (папа Наташи), Алика Смехова (Баб-яга) и Евгения Малахова (мама Наташи). Также в картине снялись Олег Комаров и Алексей Гаврилов, которые сыграли сотрудников ДПС.

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