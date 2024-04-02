«Как тебе такое, «Дисней»?»: Винни-Пух, Кеша и Матроскин получили приквел

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Кадр из мультфильма «Винни-Пух» (киностудия «Союзмультфильм», режиссер Федор Хитрук, 1969 год)

Киностудия по производству мультипликационных фильмов «Союзмультфильм» выпустит приквел историй о медвежонке Винни-Пухе, коте Матроскине из «Каникул в Простоквашино» и попугае Кеше. Что это будет за картина, снимали ли ранее подобное?

О чем будет приквел о Матроскине, Кеше и Винни-Пухе

Популярнейшие герои «золотой коллекции» «Союзмультфильма» объединятся в приквеле-кроссовере. Исходя из выбранного жанра, можно сказать, что в центре сюжета будет предыстория любимых зрителями нескольких поколений персонажей, которая происходит в некой общей мультвселенной, где и встретятся Матроскин, Кеша и Винни-Пух.

По словам председателя совета директоров «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, картина будет короткометражной. Она добавила, что знакомые герои предстанут в мультфильме «совсем маленькими и юными».

Выходили ли похожие мультфильмы раньше

В декабре прошлого года студия «Союзмультфильм» уже представила зрителям кроссовер с героями советской мультвселенной. Тогда вышел проект «Принцессы. Сказочный голос». Его героинями стали царевна Забава из сказки «Летучий корабль», принцесса из «Бременских музыкантов», Золушка, Дюймовочка, капризная принцесса из ленты «Принцесса и Людоед» и Шамаханская царица из «Золотого Петушка». В картине также появился Водяной.

По сюжету, Бременская принцесса, Забава, Золушка и Дюймовочка объединились в девичий бэнд, чтобы заявить о себе в музыкальном конкурсе «Сказочный голос». На сцене предстали все легенды Тридевятого царства, однако самой коварной соперницей оказалась известная певица Шамаханская царица. Из-за нее под угрозой окажется не только музыкальная карьера принцесс, но и их дружба.

Зрители положительно восприняли кроссовер.

«Здорово, спасибо! Как тебе такое, „Дисней“?», — писала одна из зрительниц.

«Мне понравилось, очень динамично и мило. Логично, что девочки устали. Очень жду их выступления», — отметила другая.

Некоторые зрители были возмущены выбором главной сюжетной линии. По мнению некоторых пользователей, карьера поп-певиц не подходит некоторым героиням по характерам.

«А почему героини советских мультфильмов изображены как поп-певицы?! Разве можно скромную и трудолюбивую Золушку, нежную и беззащитную Дюймовочку, русскую царевну Забаву и добрую Бременскую принцессу представлять в образе каких-то поп-певиц? Нет!» — сокрушалась пользовательница «ВКонтакте».

«У художников этого прекрасного мультфильма свой вкус и свое видение! Это называется „свобода видения в анимации“! Кстати, если еще и Мойдодыра из мультфильма „Иванова-Вано“ и Снегурочку из мультфильма 1952 года в таком же стиле и в таком же мультфильме нарисуют — будет весело!» — ответила ей другая, заступаясь за создателей картины «Принцессы. Сказочный голос».

Рейтинги предыдущего кроссовера были достаточно высокими: «Кинопоиск» — 8,1/10, IMDb 7,710, «Окко» — 7,9/10.

Когда выйдет приквел о Матроскине, Винни-Пухе и Кеше

Слащева рассказала, что картину представят летом. Дата премьеры выбрана не случайно. Релиз мультипликационной работы приурочен к 88-летию киностудии.

«Одна из ярких премьер этого года в нашей мультвселенной случится летом: к 88-летию „Союзмультфильма“ мы соберем в спешле — нашем регулярном спецпроекте — разных и интересных героев „золотой коллекции“», — рассказала Слащева.

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