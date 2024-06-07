«Наступают на пятки»: Андреасян оценил возможность тягаться с Голливудом Андреасян: российский кинематограф сможет конкурировать с Голливудом через 5 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сарик Андреасян

Российский кинематограф может конкурировать с Голливудом среднего, но не высокого уровня, заявил режиссер Сарик Андреасян, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на полях ПМЭФ-2024. По его словам, отечественные кинематографисты еще не достигли того уровня профессионализма в сфере современных технологий, что и их американские коллеги. Поэтому, считает он, сейчас у российского рынка появился шанс наверстать упущенное.

Если вновь опять будет массовый Голливуд, подъем [российского кино] прекратится. Мы готовы конкурировать с Голливудом среднего уровня, но мы не можем конкурировать с их блокбастерами, которые стоят по 300 млн [долларов]. Как бы мы здесь не рассуждали красиво, мы не способны сделать фильм на уровне «Аватара». Не способны по многим причинам — не только финансовым, но и тем, что мы не достигли того уровня профессионализма в тех или иных технологиях, — сказал он.

Андреасян отметил, что российским кинематографистам необходимо время, чтобы наверстать упущенное. По его прогнозам, через 5-10 лет Россия сможет потягаться с Голливудом, который, возможно, к тому времени уже вернется на большие экраны страны. Но, как подчеркнул режиссер, сейчас это невозможно.

Когда ушел Голливуд, индустрия поменялась. Все стали думать, что открылся новый мир. Мы можем создавать дорогие проекты и они могут долго играть в прокате — не две недели, как раньше было, а работать три-четыре месяца. Раньше это было невозможно, потому что тебе на пятки наступал какой-то другой хит западного производства, — отметил он.

Режиссер Алексей Учитель ранее заявил, что в России действительно происходит подъем отечественного кино, но рынку приходится преодолевать множество трудностей. Тем не менее, как считает кинематографист, российским киностудиям следует продолжать конкурировать с Голливудом и поднимать свою планку.