Кинокритик оценил появление российских актеров в Каннах Кинокритик Сычев: в Каннах не отменяли российскую культуру

Фото: IMAGO/Stefanos Kyriazis / LiveMe/Global Look Press

Марк Эйдельштейн и Юра Борисов

Появление российских актеров в Каннах, а также присуждение приза картине «Анора», в которой они приняли участие, свидетельствует, что на фестивале не отменяли российскую культуру, заявил в беседе с «360» кинокритик Сергей Сычев. По его словам, организаторы мероприятия попытались такими действиями наладить связи.

В этом году они решили как раз наоборот наладить какой-то мостик и пустили довольно большое количество именно российских СМИ, тем самым подчеркнув, что они свои представления о том, что считать русской культурой, расширили, включив туда и средства массовой информации, российских критиков, что очень важно, — уточнил Сычев.

Кинокритик заметил, что на фестивале была политика, но она применялась не только в отношении России, но и в оценке палестино-израильского конфликта, а также Ирана. Он напомнил, что, несмотря на нынешнюю обстановку в Каннах, все равно показывали киноленты российских режиссеров, а также тех, кто, не имея гражданства России, говорил и думал на русском языке.

Жюри Каннского кинофестиваля ранее присудило «Золотую пальмовую ветвь» фильму американского режиссера «Анора». Главные роли в картине исполнили российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и Дарья Екамасова.