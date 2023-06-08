«Кино долго делается»: режиссер объяснил отсутствие в России фильмов об СВО Режиссер Шахназаров объяснил отсутствие в России фильмов об СВО длительностью кинопроцесса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист РФ Карен Шахназаров

В России уже скоро может появиться большое количество патриотических кинофильмов, в которых будет поднята тема специальной военной операции на Украине, однако этот процесс требует времени, рассказал в беседе с «Народными новостями» советский и российский кинорежиссер, народный артист РФ Карен Шахназаров. Он не согласился с мнением своего молодого коллеги из Донецка Владимира Аграновича о том, что в российской киноиндустрии игнорируется тема СВО.

Шахназаров признал, что фильмов на эту тему в настоящее время пока немного, но напомнил, что работа над художественной кинокартиной занимает большое количество времени, поэтому достаточное количество фильмов про СВО может появиться только в будущем.

Надо понимать, что кино — это такая область, которая требует много времени. Кино долго делается. Поэтому рассчитывать на то, что в период боевых действий появится много картин, довольно наивно. На это все-таки нужно много времени, — пояснил режиссер.

По его словам, быстрее всего на такие события реагируют документальные кинематографисты и поэты, истинный патриотизм которых виден в их творчестве.

Публицистика, документальное кино и поэзия — это то, что может гораздо быстрее реагирует на такие события. Я думаю, что это процесс достаточно объективный. Наверняка, много хороших картин появится, но должно пройти время, — выразил уверенность Шахназаров.

Ранее замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко призвал запретить показывать в России фильмы с участием президента Украины Владимира Зеленского. По словам депутата, демонстрация лент, где сыграл нынешний лидер Украины, представляет собой «изощренное издевательство над русскими людьми».