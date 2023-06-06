В ЛДПР потребовали запретить показывать в России фильмы с Зеленским Депутат ГД от ЛДПР Диденко потребовал запретить в России показывать фильмы с Зеленским

Фото: LaPresse / Roberto Monaldo/Global Look Press

Владимир Зеленский

В России необходимо запретить показывать фильмы с участием президента Украины Владимира Зеленского, заявил в разговоре с NEWS.ru глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко. Он отметил, что демонстрация лент, где сыграл нынешний лидер Украины, представляет собой «изощренное издевательство над русскими людьми».

Возможно, когда-то он (Зеленский. — NEWS.ru) был неплохим актером - впрочем, это на любителя. И Гитлер когда-то тоже был подающим надежды художником. Однако то, что они натворили потом, перечеркивает все их предшествующие достижения. Считаю, что демонстрация любых произведений с участием Зеленского — изощренное издевательство над русскими людьми. Необходимо провести проверку онлайн-кинотеатров и обязать их удалить фильмы с участием Владимира Зеленского. Место им — на свалке истории, — считает парламентарий.

По его словам, показ фильмов с Зеленским — «насмешка над мирными жителями Донбасса, которых по приказу этого унылого клоуна ежедневно обстреливают киевские террористы».

Ранее политолог Вадим Трухачев заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что запрет студии Warner Bros. показывать свои фильмы на российских телеканалах имеет свои плюсы, так как в будущем это создаст условия для развития отечественного кинематографа. По его мнению, после ухода американского концерна на телевидение сможет пробиться больше российских кинолент не только от студий Москвы и Петербурга, но и регионов. Эксперт добавил, что на место Warner Bros. могут прийти французские, китайские и индийские фильмы.