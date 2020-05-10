Каннский фестиваль отменили из-за коронавируса

Во Франции в 2020 году власти отменили проведения Каннского кинофестиваля из-за пандемии коронавируса.
Режим ЧС из-за COVID-19 во Франции продлили как минимум до 10 июля, поэтому провести фестиваль даже осенью будет крайне сложно,
Издание уточняет, что отобранные на конкурс фильмы покажут на других фестивалях, в том числе в Венеции. Список кинолент огласят в начале июня.
Фестиваль был запланирован на 12–23 мая. В марте оргкомитет назвал новый срок проведения — конец июня, отметив, что это предварительное решение.
Ранее NEWS.ru писал, что Каннский кинофестиваль не будет уходить в онлайн. Организаторы отказываются от такого формата, даже если в мае не будет снят запрет на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Директор фестиваля Тьерри Фремо заявил, что в «живом» формате мероприятия заключается «его душа, его история и его влияние».
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