Каннский фестиваль отменили из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/0f37fb04-92e5-11ea-a217-fa163e074e61_660.jpg Фото: Festival de Cannes/facebook.com

Во Франции в 2020 году власти отменили проведения Каннского кинофестиваля из-за пандемии коронавируса.

Режим ЧС из-за COVID-19 во Франции продлили как минимум до 10 июля, поэтому провести фестиваль даже осенью будет крайне сложно, передаёт Variety.

Издание уточняет, что отобранные на конкурс фильмы покажут на других фестивалях, в том числе в Венеции. Список кинолент огласят в начале июня.

Фестиваль был запланирован на 12–23 мая. В марте оргкомитет назвал новый срок проведения — конец июня, отметив, что это предварительное решение.

Ранее NEWS.ru писал, что Каннский кинофестиваль не будет уходить в онлайн. Организаторы отказываются от такого формата, даже если в мае не будет снят запрет на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Директор фестиваля Тьерри Фремо заявил, что в «живом» формате мероприятия заключается «его душа, его история и его влияние».