Индийский фильм победил на российском кинофестивале «Зеркало»

https://static.news.ru/photo/b272baa4-bc37-11ea-b18d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cent Persent Film

Международный кинофестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского объявил победителей. Главную награду получил фильм «Назир» индийского режиссёра Аруна Картика.

Картина рассказывает о продавце тканей, который сутками работает на рынке в Индии, чтобы прокормить семью. Назир вынужден жить в атмосфере нетерпимости из-за своей религии, несмотря на это он не теряет оптимизма и в свободное время пишет стихи и любовные послания жене, передаёт ТАСС.

В номинации «Приз за лучшую режиссуру» победила мексиканка Фернанда Валадес, снявшая драму «Без особых признаков». Награда за профессиональные достижения досталась ленте «Одинокая скала» Алехандро Телемако Таррафа из Аргентины.

Приз зрительских симпатий и жюри молодых критиков выиграл «Кот в стене» режиссёров Веселы Казаковой и Мины Милевой. Награду за вклад в кинематограф имени Андрея Тарковского получил Михал Лещиловский, выступивший режиссёром монтажа фильма «Жертвоприношение».

В 2020 году фестиваль прошло в режиме онлайн из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. По предварительным данным, трансляцию более 2 млн человек. Суммарно было показано более 30 фильмов.

Ведущей «Зеркала» выступила дочь артиста Сергея Бодрова Ольга. Мероприятие она провела вместе с актёром Юрием Колокольниковым, писал NEWS.ru.