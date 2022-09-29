Игорь Скляр опроверг информацию о своем отъезде в зону СВО

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Актер Игорь Скляр

Российский актер и народный артист РФ Игорь Скляр опроверг информацию о своем намерении отправиться в зону специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что 64-летний Скляр планирует отправиться сначала на обучение в Ростов, а затем — в зону спецоперации.

Это неправда. Это чья-то шутка, — сказал актер.

Скляр добавил, такая информация ходит уже три дня, однако она не достоверна. По его словам, у него есть военно-учетная специальность, однако он вряд ли подходит в силу возраста.

Мне прислали какую-то чумовую ссылку, где 50 человек разных артистов — от Шуры до Машкова, я в том числе... Мне 64, вряд ли я подпадаю, у меня военно-учетная специальность — «рядовой-кавалерист», а кавалерии как рода войск сейчас уже нет, — отметил Скляр.

Игорь Скляр — актер театра и кино, певец, музыкант. В его фильмографии более 90 работ, в том числе «Год собаки», «Мы из джаза», «Дети понедельника», «Дважды рождённый» и «Берегите женщин». Он играл в постановках театра-фестиваля «Балтийский дом», «Современника» и Малого драматического театра.

Ранее артист заявил о своей скорой отправке в зону боевых действий на Украине. По его словам, уезжает он буквально через три дня, в начале на обучение, а уже через месяц — на «баррикады».

Рэп-исполнитель Тимати ранее рассказал, что находится в Москве и готов участвовать в спецоперации РФ на Украине, если его призовут. По его словам, долг Родине придется отдать всем рано или поздно. Так артист ответил в соцсетях людям, которые спрашивали его о мобилизации. Он заявил, что повестку пока не получил, но не паникует при мысли о ее возможном получении и принял ситуацию.