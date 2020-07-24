Hulu создаст сериал об альтернативной биографии Хиллари Клинтон

https://static.news.ru/photo/6c616b5a-cd9e-11ea-afa1-fa163e074e61_660.jpg Хиллари Клинтон Фото: Danita Delimont Stock Photograph/Danita Delimont/Global Look Press

Стриминговый сервис Hulu запустит в производство сериал об альтернативной биографии политика Хиллари Клинтон. Платформа приобрела права на экранизацию книги американской писательницы Кертис Ситтенфилд под названием Rodham, которая была признана бестселлером по версии газеты The New York Times.

Произведение описывает жизнь Клинтон во второй половине XX века. В книге сделаны ключевые поправки в биографии реальной личности, например, она не выходит замуж за Билла Клинтона и сохраняет фамилию Родхем, пишет Variety.

Автором сценария и исполнительным продюсером сериала выступит Сара Трим, известная по проектам «Карточный домик» и «Как преуспеть в Америке».

Как писал NEWS.ru, американский продюсер Сэм Эсмейл, известный как создатель сериала «Мистер Робот», займётся экранизацией неизданного романа писателя Румаана Алама Leave the World Behind. Стриминговый сервис Netflix приобрёл права на адаптацию произведения.