HBO начал работу над приквелом «Игры престолов»

https://static.news.ru/photo/923baeec-cb52-11ea-bfa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: HBO/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Телеканал HBO запустил в производство приквел сериала «Игра престолов», созданного по циклу книги «Песнь Льда и Пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Продюсеры начали проводить кастинг на ключевые роли в проекте.

Сейчас идёт поиск артистов, которые сыграют короля Визериса I, его дочь принцессу Рейниру, королеву Алисенту Хайтауэр и Эйгона II, младшего сводного брата Рейнира, сообщает Insider.

Какая сюжетная линия будет центральной и другие подробности будущего шоу пока что не разглашаются.

Ранее Джордж Мартин заявил, что планирует закончить эпопею «Песнь Льда и Пламени» в 2021 году. По его словам, самоизоляция положительно повлияла на работу над произведением, писал NEWS.ru.