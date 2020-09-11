Герои «Форсажа» отправятся в космос

https://static.news.ru/photo/24090966-f44b-11ea-91ac-fa163e074e61_660.jpg Мишель Родригез Фото: kinopoisk.ru

В будущих фильмах кинофраншизы «Форсажа» главные герои отправятся в космос. В какой именно части это произойдёт, не уточняется.

Информацию о новом измерении в сюжетах серии картин подтвердила актриса Мишель Родригес, исполнившая одну из главных ролей, сообщает Hypebeast.

Как вы это узнали? Смотрите, что происходит? Люди начинают говорить за кулисами, чувак, — сказала она.

Родригес отметила, что об этом никто не должен был знать до объявления о работе над самим проектом.

В марте стало известно, что студия Universal перенесла премьеру фильма «Форсаж 9» на весну 2021-го из-за пандемии коронавируса COVID-19. Предположительная дата — 2 апреля, писал NEWS.ru.