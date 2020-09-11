Герои «Форсажа» отправятся в космос

В будущих фильмах кинофраншизы «Форсажа» главные герои отправятся в космос. В какой именно части это произойдёт, не уточняется.
Информацию о новом измерении в сюжетах серии картин подтвердила актриса Мишель Родригес, исполнившая одну из главных ролей,
Как вы это узнали? Смотрите, что происходит? Люди начинают говорить за кулисами, чувак, — сказала она.
Родригес отметила, что об этом никто не должен был знать до объявления о работе над самим проектом.
В марте стало известно, что студия Universal перенесла премьеру фильма «Форсаж 9» на весну 2021-го из-за пандемии коронавируса COVID-19. Предположительная дата — 2 апреля, писал NEWS.ru.
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