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Гендиректором «Ленфильма» стал Фёдор Щербаков

18:46, 09 сентября 2020 12
Фёдор Щербаков Фёдор Щербаков Фото: forumprotocol.com

Фёдор Щербаков стал новым руководителем киностудии «Ленфильм». Инесса Юрченко покинула пост исполняющего обязанности генерального директора предприятия.

Ранее Щербаков занимал пост гендиректора медиахолдинга 1st MediaInvest, сообщает «Интерфакс». В компанию входят издания «Советский спорт», Oil&Capital, а также новостные сайты в разных городах России, среди которых «Восток Медиа», «Карелinform», «Новости Волгограда», rostovgazeta и другие, отмечает «Фонтанка».

Совладелец и генеральный продюсер петербургской компании «Триикс медиа» Инесса Юрченко заняла пост временно исполняющего обязанности руководителя «Ленфильма» в феврале. До неё гендиректором был Эдуард Пичугин.

Как писал NEWS.ru, «Ленфильм» планирует открыть культурно-событийное пространство Kino Corner. Оно будет расположено в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

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