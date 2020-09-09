Гендиректором «Ленфильма» стал Фёдор Щербаков

Фёдор Щербаков стал новым руководителем киностудии «Ленфильм». Инесса Юрченко покинула пост исполняющего обязанности генерального директора предприятия.
Ранее Щербаков занимал пост гендиректора медиахолдинга 1st MediaInvest,
Совладелец и генеральный продюсер петербургской компании «Триикс медиа» Инесса Юрченко заняла пост временно исполняющего обязанности руководителя «Ленфильма» в феврале. До неё гендиректором был Эдуард Пичугин.
Как писал NEWS.ru, «Ленфильм» планирует открыть культурно-событийное пространство Kino Corner. Оно будет расположено в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
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