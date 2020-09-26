Фильм «Стрельцов» стал лидером проката в РФ

https://static.news.ru/photo/4e79bf8c-010d-11eb-80d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Картина режиссёра Ильи Учителя «Стрельцов» в первую неделю проката показала наибольшие сборы. За минувшие выходные они составили 117,9 млн рублей.

Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com. В фильме о судьбе легендарного советского футболиста Эдуарда Стрельцова главные роли сыграли Александр Петров, Стася Милославская, Александр Яценко.

Вторым в прокате в минувшие выходные был научно-фантастический боевик «Довод» режиссёра и сценариста Кристофера Нолана. Лента, вышедшая 3 сентября, на четвёртой неделе проката собрала 67,5 млн рублей.

Третьей по сборам стала американская мелодрама «После. Глава 2» режиссёра Роджера Камбла. Картина вышла в российский прокат 17 сентября, сейчас она собрала 51,5 млн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что корпорация Sony Pictures Entertainment приняла решение не выпускать в прокат свои важнейшие фильмы до тех пор, пока не закончится пандемия коронавируса. Председатель компании Тони Винчикерра подчеркнул, что студия не готова рисковать в сложившихся условиях. Отмечается, что это заявление связано с примером проката фильма «Довод» компании Warner Bros. Проект, который обошёлся корпорации в 200 млн, собрал в мире $152 млн.