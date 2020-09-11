Компания Sony решила не выпускать в прокат проекты до окончания пандемии

https://static.news.ru/photo/9cbd435a-f42c-11ea-a2aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sony Pictures/facebook.com

Корпорация Sony Pictures Entertainment приняла решение не выпускать в прокат свои важнейшие фильмы до тех пор, пока не закончится пандемия коронавируса. Председатель компании Тони Винчикерра подчеркнул, что студия не готова рисковать в сложившихся условиях.

Отмечается, что заявление Винчикерры связано с примером проката фильма «Довод» компании Warner Bros., который студия решила выпустить, несмотря на пандемию. Проект, который обошёлся корпорации в 200 млн, собрал в мире $152 млн, но в США, где ещё не открыта основная часть кинотеатров, лента заработала $20 млн, что очень мало для блокбастера, сообщает The Wrap.

Мы не собираемся совершать ошибку и выпускать на рынок очень-очень дорогой фильм стоимостью $200 млн, пока не будем уверены, что кинотеатры открыты и работают с достаточной загрузкой, — сказал Винчикерра.

В августе компания Warner Bros. решила оставить только 37% кассовых сборов от показа фильма «Довод» в США. Таким образом студия захотела сократить риски и получить недостаточный доход, выпуская ленту в период, когда значительная часть рынка не работает в полную силу, писал NEWS.ru.