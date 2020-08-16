Warner Bros. хочет повысить прокатную плату за «Довод» в США

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Кинокомпания Warner Bros. решила оставить только 37% кассовых сборов от показа фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана в США. Таким образом студия надеется сократить риски получить недостаточный доход, выпуская ленту сейчас, когда значительная часть рынка не работает в полную силу.

В большинстве случаев площадки и крупные прокатчики договариваются на разделение прибыли по принципу 50 на 50. Ставка в 63% стала практически рекордной для кинопроката отмечает IndieWire.

Продюсеры опасаются, что пока большинство кинотеатров либо закрыты, либо работают в ограниченном режиме, «Доводу» не удастся окупить $200 млн, которые в него вложили. Кинокомпания также просит максимальной рекламной поддержки своих проектов. Среди требований — показывать как минимум три трейлера фильмов производства Warner Bros., а также выделять лучшие экраны в кинотеатрах.

Ранее студия Warner решила оставить 45% кассовых сборов от показа «Довода» в России. Многие российские кинотеатры приняли условия, посчитав, что сокращение ставки на 5% это не повод лишаться возможности показать фильм, который потенциально привлечёт много зрителей, писал NEWS.ru.