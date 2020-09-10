Фильм «Ржев» будет представлен на крупнейшем североамериканском кинорынке

Кинорынок TIFF Industry в этом году будет работать в смешанном формате: на площадке в Торонто и онлайн. Для презентации лучших отечественных кинолент центр «Роскино» подготовил виртуальный стенд.
С 10 по 18 сентября в Торонто будет
На кинорынке представят и военную драму Игоря Копылова «Ржев», которая была высоко оценена в России. Фильм основан на повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью», премьера кинокартины состоялась в конце прошлого года. В «Ржеве» рассказывается история тяжёлых сражений солдат СССР и Германии за деревню Овсянниково. Несмотря на безвыходность положения, красноармейцы проявляют стойкость и мужество в борьбе с врагом.
Режиссёр кинокартины Игорь Копылов отмечал, что целью создания фильма было показать зрителям страшные реалии войны. Обратить внимание на произведение Кондратьева создателям предложил петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Дедушка бизнесмена участвовал в Ржевской битве, был знаком с писателем и впоследствии стал прототипом главного героя повести «Искупить кровью». Чтобы почтить память родственника, Пригожин профинансировал съёмки «Ржева».
Кинолента получила большое количество положительных отзывов со стороны зрителей и критиков. «Это единственный фильм за постсоветское время, который меня тронул. Когда не нужно спецэффектов, когда есть просто человеческие чувства. Сложно снять кино про войну, но при минимализме создатели сделали настоящую историю. Я увидел актёров, их глаза, эмоции, и во мне это откликнулось. Многие в зале плакали», — так
«Участие в онлайн-кинорынке позволит российским продюсерам закрыть международные сделки, представить новые проекты и получить отклик зарубежных партнёров», —
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