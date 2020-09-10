Фильм «Ржев» будет представлен на крупнейшем североамериканском кинорынке

https://static.news.ru/photo/7c2b501c-f37a-11ea-bc42-fa163e074e61_660.jpg Фото: rzhevfilm.ru

Кинорынок TIFF Industry в этом году будет работать в смешанном формате: на площадке в Торонто и онлайн. Для презентации лучших отечественных кинолент центр «Роскино» подготовил виртуальный стенд.

С 10 по 18 сентября в Торонто будет проходить международный кинофестиваль TIFF. В рамках мероприятия откроется крупнейший североамериканский кинорынок TIFF Industry, где участники представят лучшие фильмы и сериалы из разных стран. Кинорынок будет работать на площадке в Торонто и в онлайн-формате. С киноиндустрией РФ гости фестиваля познакомятся благодаря виртуальному стенду, подготовленному «Роскино». Также 11 сентября на конференции TIFF гендиректор «Роскино» Евгения Маркова проведёт две презентации. Она расскажет участникам о новых российских телесериалах и полнометражных фильмах.

На кинорынке представят и военную драму Игоря Копылова «Ржев», которая была высоко оценена в России. Фильм основан на повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью», премьера кинокартины состоялась в конце прошлого года. В «Ржеве» рассказывается история тяжёлых сражений солдат СССР и Германии за деревню Овсянниково. Несмотря на безвыходность положения, красноармейцы проявляют стойкость и мужество в борьбе с врагом.

Режиссёр кинокартины Игорь Копылов отмечал, что целью создания фильма было показать зрителям страшные реалии войны. Обратить внимание на произведение Кондратьева создателям предложил петербургский предприниматель Евгений Пригожин. Дедушка бизнесмена участвовал в Ржевской битве, был знаком с писателем и впоследствии стал прототипом главного героя повести «Искупить кровью». Чтобы почтить память родственника, Пригожин профинансировал съёмки «Ржева».

Кинолента получила большое количество положительных отзывов со стороны зрителей и критиков. «Это единственный фильм за постсоветское время, который меня тронул. Когда не нужно спецэффектов, когда есть просто человеческие чувства. Сложно снять кино про войну, но при минимализме создатели сделали настоящую историю. Я увидел актёров, их глаза, эмоции, и во мне это откликнулось. Многие в зале плакали», — так описал свои впечатления от просмотра «Ржева» актёр театра и кино Анвар Либабов. Киноленту купили для показа в США, Франции, Германии, Польше, Японии и Корее. С успехом фильм был представлен на Шанхайском международном кинофестивале. Появление на кинорынке в Торонто сделает «Ржев» более доступным для международного зрителя.