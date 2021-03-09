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Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошёл в шорт-лист BAFTA

17:59, 09 марта 2021 10
Кадр из фильма «Дорогие товарищи» Кадр из фильма «Дорогие товарищи» Фото: Андрей Кончаловский/facebook.com

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошёл в шорт-лист премии BAFTA. Об этом сообщается в Facebook режиссёра.

Друзья, с радостью сообщаем, что фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошёл в короткий список фильмов, номинированных на престижную премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в категории «Лучший неанглоязычный фильм», — говорится в сообщении.

Помимо картины Кончаловского, в шорт-лист в этой номинации, как уточняется на сайте премии, вошли фильмы «Ещё по одной» (Дания), «Отверженные» (Франция), «Минари» (США) и «Куда ты идёшь, Аида?» (Босния и Герцеговина). Победители будут объявлены 11 апреля.

Как ранее писал NEWS.ru, картина «Дорогие товарищи!» включена также в шорт-лист номинантов премии «Оскар» в категории «Иностранный художественный фильм». У российского фильма в борьбе за престижную награду будет 14 конкурентов. Ожидается, что номинантов объявят 15 марта, а вручение премии запланировано на 25 апреля.

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