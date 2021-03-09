Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошёл в шорт-лист BAFTA

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На главную роль в фильме, съёмки которого частично пройдут на Международной космической станции (МКС), претендуют 20 актрис. Их отобрал Первый канал из трёх тысяч претенденток, сообщили в Роскосмосе.

Госкорпорация намерена провести дополнительный отбор среди них в отряд космонавтов. На следующем этапе участниц финального испытания ждёт медкомиссия, которая начнётся уже в марте 2021 года. Она определит, кто из девушек...