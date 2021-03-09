Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошёл в шорт-лист BAFTA

https://static.news.ru/photo/3334b508-80ea-11eb-a578-96000091f725_660.jpgКадр из фильма «Дорогие товарищи»Фото: Андрей Кончаловский/facebook.com
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошёл в шорт-лист премии BAFTA. Об этом сообщается в Facebook режиссёра.
Друзья, с радостью сообщаем, что фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошёл в короткий список фильмов, номинированных на престижную премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в категории «Лучший неанглоязычный фильм», — говорится в сообщении.
Помимо картины Кончаловского, в шорт-лист в этой номинации, как уточняется на сайте премии, вошли фильмы «Ещё по одной» (Дания), «Отверженные» (Франция), «Минари» (США) и «Куда ты идёшь, Аида?» (Босния и Герцеговина). Победители будут объявлены 11 апреля.
Как ранее писал NEWS.ru, картина «Дорогие товарищи!» включена также в шорт-лист номинантов премии «Оскар» в категории «Иностранный художественный фильм». У российского фильма в борьбе за престижную награду будет 14 конкурентов. Ожидается, что номинантов объявят 15 марта, а вручение премии запланировано на 25 апреля.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram