Фестиваль «Территория» объявил кинопрограмму

Фестиваль современного искусства «Территория» обнародовал кинопрограмму, в рамках которой пройдут премьеры фильмов, рассказывающих о театре и современном искусстве.
В программу мероприятия также вошли и художественные картины,
Это не фильмы-спектакли и не спектакли, снятые для киноэкрана, хотя театр присутствует в большинстве работ — как действующее лицо, вторая реальность и жизнетворческая среда обитания героев, — заявил куратор программы, кинокритик Вадим Рутковский.
На фестивале будет представлена также одна российская картина — короткометражный фильм «3» продюсера Максима Воловика. Проект рассказывает о трёх актрисах — Елене Николаевой, Евгении Крегжде и Яне Гладких.
«Территория» пройдёт с 16 октября по 3 ноября в Москве. Показ кинопрограммы состоится в киноцентре «Октябрь», Государственной Третьяковской галерее и Центре документального кино с 17 по 31 октября 2020 года.
Как писал NEWS.ru, премьерный показ сериала «Шерлок в России» режиссёра Нурбека Эгена состоится на Московском международном кинофестивале (ММКФ), который будет проходить с 1 по 8 октября.
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