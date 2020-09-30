Фестиваль «Территория» объявил кинопрограмму

https://static.news.ru/photo/17f07e98-032d-11eb-a64a-fa163e074e61_660.jpg Фото: TerritoryFest/facebook.com

Фестиваль современного искусства «Территория» обнародовал кинопрограмму, в рамках которой пройдут премьеры фильмов, рассказывающих о театре и современном искусстве.

В программу мероприятия также вошли и художественные картины, сообщает «Афиша Daily». В список документалок и игровых работ вошли: «Партизан» Луца Пенерта и Маттиаса Элерта об эпохе театра «Фольксбюне» в Берлине под руководством выдающегося режиссёра Франка Касторфа; «Шлингензиф: Вопль в тишине» Бетины Бёллер о постановщике Кристофе Шлингензифе; кинопроект Жерома Беля «Ретроспектива», автор которого собрал фрагменты архивных записей своих наиболее значимых сценических представлений с 1995 по 2015 год.

Это не фильмы-спектакли и не спектакли, снятые для киноэкрана, хотя театр присутствует в большинстве работ — как действующее лицо, вторая реальность и жизнетворческая среда обитания героев, — заявил куратор программы, кинокритик Вадим Рутковский.

На фестивале будет представлена также одна российская картина — короткометражный фильм «3» продюсера Максима Воловика. Проект рассказывает о трёх актрисах — Елене Николаевой, Евгении Крегжде и Яне Гладких.

«Территория» пройдёт с 16 октября по 3 ноября в Москве. Показ кинопрограммы состоится в киноцентре «Октябрь», Государственной Третьяковской галерее и Центре документального кино с 17 по 31 октября 2020 года.

Как писал NEWS.ru, премьерный показ сериала «Шерлок в России» режиссёра Нурбека Эгена состоится на Московском международном кинофестивале (ММКФ), который будет проходить с 1 по 8 октября.