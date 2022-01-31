«Это будет тяп-ляп»: дочь Мережко попросила отложить похороны отца

Дочь скончавшегося 30 января народного артиста России Виктора Мережко Мария предложила перенести дату похорон отца, отложив запланированную предварительно на 1 февраля траурную церемонию на один день. Об этом NEWS.ru сообщил друг семьи, режиссёр документального кино Вячеслав Моцардо. По его словам, дочь Мережко опасается, что семья не успеет оформить к назначенному числу все необходимые документы, и сомневается, что медики успеют привести в порядок тело покойного режиссёра.

Дочь Виктора Ивановича Мария сообщила мне сегодня утром, что машина с гробом отправится из Санкт-Петербурга в Москву завтра утром, следом приедет Иван (сын Мережко. — NEWS.ru). Она считает, что похороны лучше провести не завтра, 1 февраля, а послезавтра, 2 февраля. Мария сказала: «Всё слишком спешно, толком тогда не успеют ни бумаги собрать, ни привести в порядок тело. Это будет тяп-ляп, абы как», — рассказал Вячеслав Моцардо.

Ссылаясь на слова дочери Виктора Мережко, говорившей на эту тему с заместителем Никиты Михалкова в Союзе кинематографистов Климом Лаврентьевым, Вячеслав Моцардо добавил, что организацию и оплату похорон народного артиста России возьмёт на себя похоронная служба при администрации президента.

Ранее сообщалось, что кинорежиссёр, актёр и сценарист Виктор Мережко умер 30 января в возрасте 84 лет. Причиной смерти стали осложнения от коронавирусной инфекции. Виктор Мережко будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве рядом с могилой жены.

Последние десять лет Мережко жил в Петербурге. Он купил там квартиру, преподавал в институте кино и телевидения. Он всегда выглядел бодрым и жизнерадостным, хотя пять лет назад перенёс инсульт.