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Британский актёр Джуд Лоу сравнил сыгранные им роли в фильме «Фантастические твари» и сериале «Молодой Папа».

На одной из пресс-конференций проходящего в Италии Венецианского кинофестиваля Лоу, сыгравший понтифика в «Новом папе», рассказал, что его герой похож на молодого профессора Дамблдора из «Фантастических тварей».

Они оба обладают властью, но распоряжаются ею по-разному. Но многое, конечно, зависит от сценария и от того, с каким режиссёром предстоит работать. Мне в обоих случаях очень повезло, - цитирует актёра РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что на пресс-конференции Джуд Лоу не согласился с тезисом русского писателя и философа Фёдора Достоевского о вседозволенности в том случае, если уверен, что бога нет.