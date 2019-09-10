https://static.news.ru/photo/83fac47a-d3d3-11e9-b67f-fa163e074e61_660.jpg Джеки Чан Фото: TPG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Актёр Джеки Чан не приедет в Россию на премьеру фильма «Тайна печати дракона», сообщили представители артиста.

В его графике произошли непредвиденные изменения, передаёт ТАСС . Однако первый показ фильма, как и планировалось, состоится 11 сентября.

Как писал News.ru, фильм «Тайна печати дракона» — вторая часть франшизы режиссёра Олега Степченко, посвящённой приключениям картографа и путешественника Джонатана Грина. Первая часть была снята по мотивам повестей Николая Гоголя и называлась «Вий 3D».

Согласно сюжету второй части, Джонатан Грин получает от Петра I поручение изготовить карты Дальнего Востока. Во время странствия европейский учёный оказывается в Китае, где сталкивается с таинственными существами из преданий и мифов.

В фильме «Тайна печати дракона» снимались актёры из России, Китая, США, Великобритании, в том числе Арнольд Шварценеггер, Рутгер Хауэр и Чарльз Дэнс.