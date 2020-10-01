Джейми Фокс снова сыграет в «Человеке-пауке»

https://static.news.ru/photo/b0113856-0482-11eb-b3f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/Global Look Press

Американский актёр Джейми Фокс сыграет в фильме «Человек-паук 3». Он снова исполнит роль Электро.

Фокс появился в образе суперзлодея в картине «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» 2014 года, главную роль в котором исполнил Эндрю Гарфилд. События той ленты происходят в другой вселенной.

Предположительно, появление Фокса в будущем фильме объяснят с помощью концепции мультивселенной, согласно которой несколько миров существуют параллельно.

«Высокое напряжение» был холодно встречен критиками и зрителями, после чего компания Sony решила закрыть франшизу с Гарфилдом, и запустила серию с Томом Холландом, напоминает The Hollywood Reporter.

Картину снимет Джон Уоттс, режиссёр первых двух картин. Основной актёрский состав вернётся к своим ролям.

Ранее кинокомпании Marvel Studios и Sony Pictures выбрали названием третьей части фильма «Человек-паук». Лента получила имя Spider-Man: Homesick («Человек-паук: Тоска по дому»), писал NEWS.ru.