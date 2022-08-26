«Два раза в одну воду»: Радзюкевич объяснил отказ снимать 8 сезон «Сватов» Режиссер Радзюкевич рассказал, что устал от сериала «Сваты»

Фото: eduard_radzyukevich/vk.com

Эдуард Радзюкевич

Режиссер «Сватов» Эдуард Радзюкевич заявил NEWS.ru, что не будет снимать восьмой сезон сериала. По его словам, он уже устал от «всей этой истории».

Я если честно, уже устал от всей этой истории. Если говорить о 8 сезоне Сватов, то я, конечно же, не буду и не планирую быть там режиссером. Как говориться «не вхожу два раза в одну воду, — сказал Радзюкевич.

Ранее народный артист России Анатолий Васильев, который играл в первых четырех сезонах сериала «Сваты» одну из главных ролей — мужа Ольги Ковалёвой (Людмила Артемьева), назвал причины своего ухода из популярного проекта. По его словам, он неоднократно объяснял режиссерам, что они могут вывести «Сватов» на уровень картин Георгия Данелии и Эльдара Рязанова, в которых есть смешные, умные и драматические моменты. Однако создатели сериала не прислушались к его мнению. По словам Васильева, их интересовали только деньги.

После этого телевизионный критик Александр Горбунов оценил седьмой сезон сериала и объяснил, почему часть зрителей осталась недовольна. По мнению эксперта, причина разочарования кроется в неоправданных ожиданиях аудитории, «рваном» монтаже «Сватов-7» и крупных планах актеров, которые «за семь лет явно не помолодели», хотя актерская игра остается одним из достоинств сериала.