Два ножевых, стенка на стенку, банда: что сказал о «Слове пацана» Фадеев Продюсер Фадеев состоял в подростковой банде, как в сериале «Слово пацана»

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Максим Фадеев

Музыкальный продюсер Максим Фадеев прокомментировал ситуацию вокруг сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и рассказал, как связан с событиями ленты. Был ли он в банде, что рассказал?

Что сказал Фадеев о сериале «Слово пацана»

В своем Telegram-канале Фадеев сравнил ленту с клипом на песню «Орлы и вороны», над которой он работал совместно с исполнителем Григорием Лепсом.

«В последний месяц мои друзья и коллеги интересуются моим мнением про „Слово пацана“. Я его посмотрел и сразу вспомнил наш клип с Григорием Лепсом „Орлы или вороны“. Он вышел еще 8 лет назад, в нем мы постарались четко передать дух того времени — 70−80-е. В нашем клипе нет ни одного актера, это простые люди, жители Кургана и мои друзья. „Орлы или вороны“ и „Слово пацана“ — про ту самую собирательную „улицу“», — написал он.

По словам продюсера, в 90-е годы подростки присоединялись к группировкам не из-за просмотра фильмов, а из-за отсутствия других интересов.

«В мое время мы сбивались в „банды“ не потому, что по ТВ шли фильмы про бандитов. Нам просто нечего было делать, потому что в округе был только кинотеатр в полутора часах езды от нашего района. Если мы будем отменять все фильмы и сериалы про банды, тогда нужно отменить все фильмы про войну, нужно отменить боевики как жанр. Я уверен в том, что не нужно накладывать запрет на „Слово пацана“, это — наша история, причем недавняя. Не там ищете! Не в кино проблема», — подчеркнул Фадеев.

Он отметил, что сериал «Слово пацана» не оказывает никакого влияния на подрастающее поколение.

«Что касается возгласов на тему того, что такие сериалы негативно влияют на детей и подростков и их надо запретить. В свою очередь я готов подготовить список факторов, которые в действительности влияют на неокрепшие умы — например, новости, которые идут без цензуры, сайты, которые дети могут посещать без ограничений. Не заметил, что законодатели сильно этими вопросами обеспокоены. „Слово пацана“ будет за границами этого списка. Как педагог, я могу говорить уверенно, что никакого влияния он на умы не оказывает», — считает Фадеев.

Был ли Фадеев в банде

Продюсер признался, что в юношеские годы сам состоял в банде, подобной тем, что показали в сериале «Слово пацана».

«Ваш покорный слуга также в юношестве был в подобной „банде“. Правда, раньше мы называли это просто „компанией“. Я вырос в Кургане в маленьком поселке Энергетики. Судьба моих друзей детства сложилась по-разному. Одному Богу известно, как я умудрился в итоге стать музыкантом и не свернуть на „кривую“ дорогу», — рассказал исполнитель.

Фадеев добавил, что из воспоминаний о том времени у него остались два ножевых ранения. Артист не уточнил, при каких обстоятельствах он их получил.

Фото: Пресс-служба Wink Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

«Я вырос на улице, мы жили в коллекторах, дрались „стенка на стенку“. Моя память о том времени — два ножевых ранения», — написал Фадеев.

О чем сериал «Слово пацана»

Криминальный сериал режиссера Жоры Крыжовникова охватывает конец 1980-х годов, когда СССР готовился к перестройке. Действия сериала происходят в Казани.

Лента снята на основе книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х». В сериале рассказывается о так называемом «казанском феномене» — под этим понятием подразумеваются существовавшие в Казани и других городах в конце 80-х годов банды советских подростков, которые объединялись по принципу проживания в том или ином районе или дворе и устраивали массовые драки за территории.

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